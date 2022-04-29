Казахстан обещает Украине не помогать Российской Федерации обходить санкции стран Запада, введенные из-за войны против Украины.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter по итогам разговора с казахским коллегой.

«Поговорил с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, чтобы подтвердить традиционно дружеские отношения между Казахстаном и Украиной. Мы также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций. Он заверил, что Казахстан не обеспечивает механизмы уклонения от санкций и не будет этого делать», — заявил Кулеба.