Глава армянской церкви вновь проявил себя отнюдь не с лучшей стороны. Христианский лидер попрекает светскую власть за то, что та проявила большее миролюбие, чем ему хотелось бы. Что в целом выглядит отнюдь не по-христиански.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин считает неуместным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что, приняв Мадридские принципы за основу переговоров, Ереван признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом католикос всех армян Гарегин II заявил журналистам.

Глава Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) подчеркнул, что карабахский вопрос – самый важный для армян, и эта тема беспокоит весь народ.

Католикос считает, что позиция народа ясна: необходимо защитить право жителей Нагорного Карабаха на свободную и независимую жизнь. Он подчеркнул, что в этом направлении и велась работа.

“Мы надеемся, что работа продолжится, и проблема усилиями нашего народа и международного сообщества будет решена в благоприятном ключе. Мы не считаем, что подобные заявления (премьер-министра Армении) уместны и могут способствовать урегулированию проблемы”, – сказал верховный патриарх.

Гарегин II считает, что не нужно спешить в карабахском урегулировании. Необходимо сделать все для «защиты права народа Нагорного Карабаха на самоопределение и независимую жизнь».

“Я не могу представить себе Арцах в составе Азербайджана. Это будет означать новый геноцид в отношении армянского народа и вытеснение армян из Арцаха. Мы должны приложить все усилия, чтобы суметь в рамках международных норм и законов обеспечить право народа Арцаха жить независимо”, – заявил духовный лидер армян.

Что касается того, какие шаги предпримет ААЦ, если власти решат заключить мирный договор, по которому Карабах окажется в составе Азербайджана, католикос заявил, что армянский народ не смирится с этим.

Вместе с тем он добавил, что не знаком с предложениями по проекту мирного договора и не может комментировать эту тему. “Но несомненно, что наш народ будет защищать право народа Арцаха на свободную и независимую жизнь”, – заключил глава ААЦ.

Интересно, чего вообще добивается Гарегин этой риторикой непримиримости? Это ведь далеко уже не первое его заявление в подобном духе. Похоже, правы те армянские (и не только) политологи, которые считают, что их духовный лидер откровенно служит интересам Москвы. А той, как известно, очень не хотелось бы полного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, ибо не заинтересована она в потере такого инструмента влияния на обе страны и на регион в целом.

Но не странно ли, что такую позицию занимает именно тот, кто более других, казалось бы, должен выступать в роли увещевателя своего народа в отношениях с соседями и радетеля за дело мира?

Своим мнением в этой связи поделился с # директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов:

— Вмешательство католикоса Гарегина II в вопросы государственного управления может удивлять лишь тех, кто полагает, что законодательство Армении о свободе совести скопировано с европейских образцов и предусматривает отделение церкви от государства. В действительности же, закон РА «О свободе совести и религиозных организациях» уже в своей преамбуле определяет Армянскую Апостольскую Церковь (ААЦ) как «национальную церковь армянского народа, важный оплот созидания его духовной жизни и сохранения нации». Так что статус «оплота сохранения нации» почти обязывает католикоса читать нотации руководителям государства.

Статья 17 закона РА «О свободе совести и религиозных организациях» весьма своеобразно трактует принцип отделения церкви от государства. Хотя и утверждается, что «в Республике Армения церковь отделена от государства», «запрещается участие церкви в государственном управлении» и «не возлагается каких-либо государственных функций на церковь и религиозные организации», но при этом государство не препятствует деятельности церкви в государственных учреждениях просвещения (промыванию детских мозгов) и допускает наличие постоянного духовного представителя ААЦ в больницах, домах престарелых и инвалидов, воинских частях, местах лишения свободы. Более того, ААЦ «как национальная церковь, действующая также за пределами республики, подлежит защите со стороны Республики Армения в пределах международных правовых норм». Другим, даже армянским церквям (армянской католической, например) такой защиты не гарантируется.

Хотя ст.23 закона позволяет по решению суда распустить «религиозную организацию, нарушающую закон», но ААЦ это явно не касается. Во всяком случае, ст.6 определяет, что «на территории Республики Армения действуют: Армянская апостольская церковь … с ее традиционными организациями; другие религиозные организации». То есть лишение ААЦ регистрации не предусмотрено даже теоретически. Она не будет лишена регистрации и будет под защитой государства, даже если и нарушит закон.

Так что католикос и в целом ААЦ могут безнаказанно позволить себе любую вольность, давая политические оценки, прогнозы и рекомендации. Ведь это только у Иисуса может быть «Царство не от мира сего», а иерархов ААЦ закон РА обязывает спасать и сохранять земные ценности. Хотя сказано же Христом, что «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

В данном случае, вполне понятны и уместны переживания католикоса за судьбу армян Карабаха. 35 лет вакханалии вокруг идеи оторвать эту область от Азербайджана привели к тому, что пострадали и Карабах, и Армения. Даже по официальным, предположительно завышенным данным, население РА стабильно уменьшается с 1992-93 гг., когда конфликт двух стран перешел в активную фазу. По статистическим данным РА, в 1992-2021 гг. население Армении упало с 3.633.300 до 2.961.400 человек, т.е до уровня 1975 г., уменьшившись на 671.900 человек (в 5 с лишним раз больше армянского населения Нагорного Карабаха!). А с учетом естественного прироста населения (12.793 чел. в 2022 году), потери населения Армении, вероятно, будут соизмеримы с самыми высокими показателями «геноцида» столетней давности, повторения которого опасается Гарегин II.

Перспективы будущего, с учетом продолжающейся эмиграции и незавидного положения армянской экономики, самые мрачные. Например, ООН прогнозирует, что к 2050 г. население РА снизится еще на 388 тыс. человек, причем каждый четвертый житель Армении будет в возрасте 65 лет и старше. А к 2100 г. население Армении может упасть до 1,2 млн. И все это — благодаря авантюре с «миацумом».

Ради «сохранения нации», миссией которого нагрузило ААЦ армянское законодательство, стоило бы покончить с сепаратизмом, заключить мир и поспешить включить армян Армении и Карабаха в региональные проекты. Сказал же Христос: «Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими»…

Но католикос предлагает своему народу упорствовать в заблуждении. Так что можно лишь повторить за Гегелем: «История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы». И пожалеть паству, ведомую таким пастырем.