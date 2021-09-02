Гражданская гвардия Испании — подразделение МВД страны — расследует предполагаемое сотрудничество окружения лидера сепаратистов Каталонии Карлеса Пучдемона с российскими спецслужбами, сообщает NIUS Diario.

По мнению испанских силовиков, политик и историк Жозеп Льюис Алай поддерживал связь с проживающим в Каталонии бизнесменом Александром Дмитренко, которого испанский Минюст признал российским шпионом и лишил испанского гражданства. По имеющейся версии, российские спецслужбы таким образом пытались оказать влияние на попытку Каталонии отделиться от Испании.

Алай, который близко общался с Пучдемоном, по данным издания, ссылающегося на доклад следователей в суде в Барселоне, советовал ему налаживать связи с Россией ради контрактов в сфере энергетики.

Более того, он рекомендовал ему не говорить об учредителе ФБК Алексее Навальном и не выражать неприязни к белорусскому президенту Александру Лукашенко. Такие условия нужно было выполнить, чтобы достичь дружественных связей Каталонии с Россией, пишет издание.