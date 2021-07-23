Наставник футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России.

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, передает ТАСС.

Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Соглашение будет подписано 26 июля, отмечается, что его условия уже согласованы. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды после неудачного выступления на чемпионате Европы.

Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, ранее специалист работал в московском «Спартаке» (2009-2012, 2012-2014), испанской «Мальорке» (2014-2015) и армавирском «Торпедо» (2015-2016). Под его руководством «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России.