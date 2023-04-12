Король Великобритании Карл III «впал в бешенство» из-за отказа его опального младшего брата принца Эндрю передать свою резиденцию принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Page Six.

Как рассказал источник издания, Карл III требует от принца Эндрю покинуть загородную резиденцию Роял Лодж в Большом Виндзорском парке и переехать в коттедж Фрогмор, где прежде жили принц Гарри и Меган Маркл. Король настаивает на переезде, потому что в особняк якобы желают заселиться принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон с детьми.

Однако младший брат монарха отказывается покидать Роял Лодж, в котором обитает с 2003 года. «Принц Эндрю не хочет переезжать, потому что этот дом считается символом королевской фамилии — важной собственностью семьи», — говорит инсайдер. Он также добавил, что поведение принца Эндрю «утомило и взбесило» Карла III, особенно на фоне подготовки к коронации, которая состоится 6 мая.

Принц Уильям, который сейчас живет с семьей в небольшом коттедже Аделаида, хочет занять Роял Лодж, так как после смерти Елизаветы II принял титул принца Уэльского и является прямым наследником престола.

Источник Page Six отметил, что отношения между Карлом III и принцем Эндрю «никогда не были хуже, чем сейчас».