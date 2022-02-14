Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил России «серьезными последствиями» из-за Украины, сообщает Газета.Ру.

Сегодня Шольц проведет в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. 15 февраля канцлер отправится в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Политик заявил, что во время встречи с киевскими властями для него важно выразить неизменную солидарность и поддержку со стороны ФРГ Украине.

«Мы срочно ожидаем сигналов о деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе», — подчеркнул Шольц.