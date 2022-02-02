Кандидат на пост президента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Ваагн Хачатурян выступил за установление мира с Азербайджаном и налаживание отношений с Турцией.

Как передает # со ссылкой на Интерфакс, сказал В.Хачатурян в эфире Общественного телевидения Армении.

«С соседями можно и нужно жить только в мирных условиях. Тезис «принуждения к миру» является устаревшим. Мы все должны осознавать, что мир — единственная форма развития и жизни. Принуждением ничего нельзя достичь», — сказал Хачатурян

Он также заявил, что положительно относится к начавшемуся армяно-турецкому диалогу. Хачатурян заявил, что «отношения можно нормализовать без предварительных условий».