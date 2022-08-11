На окраину Лос-Анджелеса в США обрушился огненный торнадо. Огромный смерч пронесся над частью Калифорнии в среду, 11 августа. Об этом сообщает Мirror.

Спасатели борются с пылающим торнадо, спровоцированным сильной жарой.

Пламя начало распространяться в национальном лесу Кламат в Северной Калифорнии. В связи с этим, тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из этого района.

За два часа работы спасателей очаг огня распространился с полутора до 59 гектаров.

Пожар уже унес жизни четырех человек. На данный момент он угрожает почти 5000 зданий и 25 тысячам гектаров площади. (Корреспондент.нет)