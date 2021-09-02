Школьник из города Воркуты Никанор Толстых исправил президента России Владимира Путина, когда тот оговорился и назвал войну, которую вел Петр I со Швецией, Семилетней войной, сообщает Известия.Ру.

Глава государства 1 сентября пообщался со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке.

«Зачем Петр I учинил Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Что они все делали там, под Полтавой?» — сказал Путин.

Присутствующий на встрече школьник заметил ошибку в речи российского лидера и попросил слово.

«Владимир Владимирович, не сочтите за дерзость, но это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — подсказал мальчик.

Как уточнил воркутинец, война длилась с 1700 по 1721 год.

Путин поблагодарил школьника за исправление и продолжил выступление.

«Да, это Северная война, конечно. Спасибо за поправочку», — ответил президент.