2 сентября сепаратисты празднуют «День независимости Карабаха». И уже сегодня они начинают беспокоиться. Они ожидают, что представители законодательной власти Армении 2 сентября посетят «НКР», но, пишет газета «Грапарак», развивая тему, у спикера парламента Армении Алена Симоняна в эти дни намечена командировка за границу.

«Спикер парламента Карабаха Артур Товмасян в эти дни находится в Армении, где провел встречу также с председателем Национального Собрания Аленом Симоняном. Товмасян заверил парламентские силы Карабаха, что едет в Ереван, чтобы передать руководству Национального Собрания Армении приглашение посетить НКР. Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и его соратники после войны не ездили в Карабах», — отмечает издание.

Но что будет, если кто-то из действующего руководства Армении поедет в Ханкенди на это «празднование»? Президент, премьер-министр, глава МИД или спикер парламента. Осмелятся ли они на такое? И если да, то как отреагирует на это официальный Баку? Интересно, задумываются ли уже сейчас об этом в коридорах власти Азербайджана? Вообще-то, должны бы. Какие подготовительные или последующие событию шаги должен предпринять официальный Баку?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Фикрет Садыхов, политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета:

— Те, кто пытается организовать «день независимости» того, чего нет, это конечно же ущербные и неисправимые люди. У всех, во всяком случае трезвомыслящих людей, складывается окончательное впечатление, что мы имеем дело просто с неадекватными, больными людьми. И этим людям просто нужна очень масштабная терапия, а может понадобится и хирургическое вмешательство. Примитивизм, глупость и тупость тех, кто пытается всё это сделать, вызывают элементарный смех. И дело даже не только в том, что мы смеемся над тем, что они пытаются сделать, мы смеемся над теми лозунгами, которые они провозглашают, и над теми поступками и действиями, которыми они пытаются привлечь к себе внимание зарубежной общественности.

О какой «независимости НКР» вообще может идти речь для людей, которые с трудом перебрались в Ханкенди из Армении, и находятся в поисках пищи, воды и работы? Что за «независимость» может быть на подобном фоне? Чем объяснить их принципиальное непонимание того, что происходит вокруг? Я имею в виду те геополитические изменения, которые уже давно оставили на обочине вот этих вот организаторов сепаратистского движения.

Видимо, не последнюю роль в этом играют и некоторые зарубежные круги, которые по сей день пытаются ублажать вот этих вот лидеров сепаратистов и заявляют о необходимости создания какого-то якобы государственного образования на этой части территории нашей страны.

Реагировать на такое официальный Баку, я уверен, будет. И реакция эта будет достаточно резкой. Но я абсолютно не сомневаюсь еще и в том, что все эти пустопорожние попытки отметить свою «независимость» не принесут абсолютно никаких дивидендов тем, кто их организовывает, и тем, кто стоит за их спиной.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли Меджлиса:

— Армянские СМИ писали, что негласно руководство российского миротворческого контингента довело до сведения высших представителей власти Армении о нежелательности их визитов в зону их ответственности, тем более — превращении этого в пропагандистское шоу. Так что, по моему разумению, в Ханкенди, скорее всего, воздержатся от «празднований» под предлогом того, что еще не прошло года после множества погибших в недавней войне.