На фоне непрекращающихся инцидентов между Азербайджаном и Арменией в московском офисе Россотрудничества 11 ноября открылась выставка «Дети Донбасса – детям Карабаха». По идее организаторов, целью выставки является привлечение внимания мировой общественности к проблеме обеспечения безопасности детей в зонах боевых действий. Однако, судя по выбранным местностям, целью организаторов выставки была поддержка сепаратизма на территории Азербайджана и Украины.

Сам факт проведения подобного мероприятия со стороны Россотрудничества, главной миссией которого является усиление гуманитарного влияния России в мире, уже вызывает вопросы. Ведь Россотрудничество поддерживает и продвигает русский язык за рубежом, российское образование и достижения российской науки, но никак не занимается вопросами политики. Тем более в такой увязке как Донбасс и Карабах.

По словам руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, «смысл выставки не просто в том, что картинки, нарисованные детьми Донбасса для детей Карабаха, повисят в здании Россотрудничества».

«Дело в истории детей, которые стоят за этими картинками, которые, к сожалению, видели и видят войну. Это не рисунки благополучных деток, которые находятся в безопасности. Это что-то очень пережитое и то, что болит», – считает он.

А посетивший выставку представитель карабахских сепаратистов Арсен Мелик-Шахназаров вовсю принялся рассказывать о погибшей в ходе 44-дневной войны девочке по имени Виктория Геворкян. Посыл его рассказа сводится к тому, что, несмотря на ужасы войны, родители погибшей девочки твердо решили никуда не уезжать из Карабаха.

Как видим, даже в таком на первый взгляд нейтральном мероприятии проглядывает однобокое представление о нагорно-карабахском конфликте и попытка представить карабахских армян в качестве жертв. В результате ракетно-артиллерийских обстрелов мирных городов Азербайджана со стороны армянской армии в ходе 44-дневной войны погибли 93 гражданских лица, в том числе 12 детей и 27 женщин, но об этом Россотрудничество не хочет информировать общественность, предпочитая говорить об армянских детях. Эта предвзятость уже говорит сама за себя.

Таким образом прикрываясь детьми-жертвами войны, Россотрудничество под благовидным предлогом пропагандирует сепаратизм на территории Азербайджана и Украины. Этим данная государственная структура, подчиненная президенту России и подведомственная российскому МИД, ставит под сомнение и без того сомнительную деятельность Москвы по установлению мира между Баку и Ереваном.

К слову, эта не первая провокация в отношении Азербайджана. При организационной поддержке Россотрудничества 29 октября 2019 года в Баку открылась выставка, посвященная российскому экс-премьеру Евгению Примакову. Тому самому, который был одним из организаторов ввода советских войск в Баку в январе 1990 года.

А незадолго до открытия выставки по инициативе посольства России в Азербайджане в связи с 90-летием Е.Примакова был проведен конкурс эссе на тему его роли в международных отношениях на стыке XX и XXI веков. В этом конкурсе приняли участие студенты Бакинского славянского университета (БСУ). В ответ на возмущение общественности пресс-служба БСУ распространила заявление, в котором отметила, что конкурс на эссе о Примакове – проект посольства России. Из этого можно было сделать вывод, что БСУ является филиалом посольства России, а не азербайджанским вузом.

Проведение подобного мероприятия было неуважением к памяти жертв 20 января 1990 года и по этой причине общественные объединения потребовали закрыть выставку, посвященную лицу, причастному к трагическим событиям в современной истории Азербайджана.

С того момента прошло два года и сейчас Россотрудничество вдруг озаботилось армянскими детьми из Карабаха, вновь совершая провокацию против Азербайджана.

В связи с вышесказанным можно прийти к выводу, что Россотрудничество выступает в качестве мягкой силы Кремля, и вполне логичной была бы переоценка отношения со стороны наших властей и общественности к деятельности и к самому факту существования в Азербайджане филиала Россотрудничества.