Как бы не остаться без воды…

Совсем недавно все СМИ страны били тревогу в связи с обмелением Куры, которая является одним из важнейших источников пресной воды для Азербайджана. Однако, события последних дней изменили повестку дня. Но ненадолго. И вот, снова заговорили об опасности нехватки питьевой воды.

На заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев заявил, что в текущем году, сложилась напряженная ситуация в сфере водных ресурсов страны: «В существующих водохранилищах общим объемом 20,5 млрд. кубометров, в настоящее время запасы воды составляют 11,3 млрд. кубометров, из которых 8,6 млрд. кубометров является неиспользуемым объемом». То есть, в реальности в стране есть всего 2 с лишним миллиарда кубометров воды пригодной для человека.

Вице-премьер прояснил проблему нехватки воды, наблюдаемой в последнее время в Азербайджане. По его словам, изменение климата и повышение средней температуры, значительное сокращение поверхностных водных ресурсов, поступающих из соседних стран, водоносности в реках и осадков, с другой стороны, рост спроса на воду в результате развития экономики страны, в том числе сельского хозяйства, расширения посевных площадей, сетей по орошению и питьевому водоснабжению обусловили нехватку воды в стране.

На этом же заседании президент И.Алиев, со ссылкой на информацию от Мустафаева, отметил, что в трубопроводах, выходящих из некоторых водохранилищ, или вдоль трубопроводов, поступающих в резервуары из других водохранилищ, имеются незаконные соединения. Эти незаконные соединения, конечно же, наносят вред также справедливому распределению воды. Понятно, что владельцы хозяйств используют эту воду. Однако до других она не доходит, и еще допускается расточительство. Некоторые посевные участки орошают очень обильно, хотя в этом нет необходимости.

«У нас еще не решен вопрос водной безопасности. Не секрет, что большая часть водных ресурсов формируется за пределами наших границ. Поэтому здесь следует организовать новый формат сотрудничества с соседними странами, сокращение потерь и сотрудничество соответствующих ведомств», — сказал Ильхам Алиев.

Интересно, насколько угрожающая ситуация с питьевой водой складывается сейчас, учитывая, что впереди еще засушливая половина лета. Ведь нельзя допустить недостатка воды для миллионов жителей городов. И можно ли назвать происходящее сейчас сезонным фактором, то есть, временной нехваткой воды в Куре, Аразе?

Своими мыслями по этому поводу поделился с # директор Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов:

— Я знаком с мнением заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева, который заявляет, что в этом году сложилась напряженная ситуация в сфере водных ресурсов страны. Я лично полностью согласен с ним, и если так пойдет дальше, то нам придется «позаимствовать» воду у нашего подрастающего поколения — то есть, использовать подземные артезианские воды.

Как видно из наблюдений, за последние 10-15 лет климат в Азербайджане резко изменился, то есть продолжается засуха, и сколько лет еще будет такая тенденция, я не смогу предсказать, ведь после потепления идет похолодание и тоже в сопровождении засухи.

Точно могу сказать одно, последние полтора месяца в горных регионах Азербайджана зачастили, я бы сказал, проливные дожди, а в горах идут снега. Так что, если более грамотно подойти к вопросу воды, нужно изменить подход, связанный с ее использованием.

В первую очередь, надо дать распоряжение о периодическом применении технологий по очистке использованных вод, ведь потом их можно будет повторно использовать для орошения сельхозугодий. И надо жёстко контролировать, как выполняется такое распоряжение.

Второе, надо более рационально использовать воду, как для поливов, так и для питья.

Надо создать при министерстве экологии Общественный Совет (из добросовестных граждан, особенно ученых-пенсионеров), который периодически будет контролировать работу соответствующих чиновников по добросовестному выполнению ими поставленных перед ними задач.

Кроме того, необходимо уже создать сеть эффективных водохранилищ по сбору дождевых и снежных вод для их летнего использования при орошении посевов.

И надо запретить некоторым малым предприятиям и богатым людям безалаберно относится к золотому природному запасу существующей воды — например, строить частные бассейны, в которых периодически надо менять воду. Или создавать все новые частные машинные мойки, которые чрезмерно расходуют чистую водопроводную воду на мытье машин, да еще используют грязные химикаты, после чего вся эта грязная смесь поступает в канализацию.

Самое главное — жестко наказывать нарушителей, тогда можно будет как-то взять под контроль использование водных ресурсов Азербайджана.

P.S. Ну а мы со своей стороны посоветовали бы господину Шахину Мустафаеву, а также Тельману Зейналову начать думать о капельном орошении, а также об установке опреснительных сооружений для переработки морской воды. Государство Израиль благодаря капельному орошению сумела не просто взрастить фруктовые плантации, но и превратило пустыню в леса. Ну а те же арабские страны, имеются ввиду Кувейт, и другие благополучные государства обеспечивают себя практически на все 100% живительной влагой благодаря опреснителям морской воды. Так что, вместо очередного предложения применения штрафов и запрета на мойку автомобилей следовало бы поднять голову и образно говоря посмотреть на мир вокруг, чтобы понять насколько наше чиновничество отстает в мышлении.