Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил сделанное им накануне заявление о том, что Россия тратит на содержание чеченского народа больше 300 миллиардов рублей в год, без чего республика «не продержится и месяца», недостаточным знанием русского языка.

«Мой вчерашний прямой эфир вызвал массу кривотолков, среди которых обсуждение бюджета Чеченской Республики. Напомню, что я не владею в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком. И я не академик, как вы прекрасно знаете, поэтому многое остаётся неуточнённым», — написал Кадыров в телеграме, добавив, что под финансовым «содержанием» имел в виду не только бюджет региона, но и содержание территориальных «филиалов» МВД, прокуратуры, пенсионного фонда, а также фондов медицинского и социального страхования. В этом случае, по мнению Кадырова, цифра в 375 миллиардов рублей в год «совершенно не космическая» и «такое же содержание есть во всех регионах России».

Многие блогеры отметили, что текст в телеграме, написанный «не владеющим в совершенстве русским языком» Кадыровым, не содержит ни одной орфографической ошибки. (svoboda.org)