Россия должна стереть с лица земли города Украины в ответ на обстрелы российской территории, но пока отвечает слабо, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я очень недоволен этим. Мы так отвечаем, по-моему, слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, надо стереть с земли города, чтобы было видно дальний горизонт», – сказал Кадыров в 13-минутном голосовом сообщении, которое он выложил в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, российские власти должны перестать говорить о проведении «спецоперации» и признать, что идет война. «Раньше мы говорили, что мы проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война – уже война идет на нашей территории», – сказал глава Чечни.

Он также считает, что Запад исчерпал возможности для ответа России. «Большего, худшего не будет. У Европы нет сил», – отметил Кадыров. В конце записи, несмотря на отказ проводить «частичную» мобилизацию в Чечне, он заявил, что в Украине должно воевать больше чеченцев. «Я удивляюсь, что даже чеченцы, столько воюют там добровольцев, но все-таки, это мало! Нас почти миллион шестьсот тысяч. Из них хотя бы 300 тысяч, 400 тысяч…» – заключил он.

Кадыров впервые раскритиковал ход ведения войны после назначения командующего Объединенной группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея Суровикина, которое состоялось чуть более двух недель назад – 8 октября. «С удовольствием приветствую и рад этому назначению. Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО. Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач», – писал в своем телеграм-канале Кадыров. (moscowtimes.ru)