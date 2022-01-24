Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, будь он президентом России, то ввел бы войска на территорию Украины. Прямой эфир с участием политика прошел в Instagram председателя чеченского парламента Магомеда Даудова, сообщает gazeta.ru.

По его словам, американцы для Украины «ничего хорошего» не желают, а «нуждаются» в ней исключительно ради базы на границе с Россией. По его словам, на Украине должны быть люди, которые хотят противостоять этому, но если они не найдутся, то Россия должна принимать меры.

«Если бы я был на месте президента, я бы давно забрал Украину, ввел бы войска и навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства — что, мы должны молчать, что ли?» , — заявил Кадыров.

Как видно, в России в полку «охотников за чужими землями» прибыло.