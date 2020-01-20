Кадыров ответил на слухи о смене должности

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появившуюся информацию о том, что он может занять другой пост. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал эти данные слухами и подчеркнул, что намерен закончить карьеру только в своей республике.

«У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику и никогда мне не предлагали другую должность», — отметил Кадыров.

Соответствующее заявление было сделано на первом в 2020 году заседании правительства в Грозном. Чеченский глава также призвал не заниматься распространением слухов, а работать на пользу Родине.