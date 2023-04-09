Вооруженные силы Тайваня выявили приближение к острову 58 самолетов Народно-освободительной армии (НОАК) Китая на фоне продолжающихся второй день вокруг острова военных учений НОАК. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации минобороны острова, по состоянию на 12:00 (8:00 по Баку) 9 апреля было зафиксировано приближение к острову 58 китайских самолетов. Уточняется, что речь идет об истребителях, стратегическом бомбардировщике и других самолетах.

В сообщении отмечается, что 31 самолет пересек так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошел в опознавательную зону системы противовоздушной обороны Тайваня.

Кроме того, тайваньские военные сообщили и о приближении к острову девяти кораблей НОАК.

Накануне министерство обороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 71 самолета НОАК на фоне проходящих вокруг острова китайских учений.

Ранее стало известно, что китайские военные начали отрабатывать окружение Тайваня в ходе трехдневных учений, в которых задействованы десятки самолетов и кораблей.