Израильский государственный концерн «Авиационная промышленность» (IAI) вышел в финал тендера на поставку Азербайджану продвинутого спутника связи.

Источники в концерне сообщили газете «Глобс» через два дня после удачного запуска спутника IAI «Дрор-1», что израильская компания числится в списке из 4 кандидатов на поставку спутника. Азербайджанцы хотят спутник, подобный «Дрору-1», который, как сообщалось, удовлетворит нужды Израиля в спутниковой связи на ближайшие 15 лет.

Газета сообщает, что Азербайджан пытается стать крупным игроком в телекоммуникациях с покрытием отдаленных регионов в Африке и на Ближнем Востоке и готов вложить в это дело от 300 до 800 млн долларов.

Главные конкуренты Израиля в конкурсе — франко-итальянский венчур Thales и Leonardo и турецкая Aerospace. Полагают, что азербайджанцы не выберут французов из-за их близости к Армении. У израильской IAI шансов больше, чем у других, потому что в 2023 году Баку уже закупал израильские спутники и между сторонами есть тесное сотрудничество в аэрокосмической отрасли. На 2026 год запланировано производство израильского спутника в Азербайджане . Он будет запущен в 2028 году.

Израильские компании высоких технологий, в особенности оборонные и аэрокосмические, все больше теснят Францию на этом рынке. Многие объясняют саботаж израильских павильонов на международных выставках во Франции именно соображениями жесткой конкуренции, а не тревогами по поводу соблюдения международного права при использовании израильских вооружений. (israelinfo.co.il)