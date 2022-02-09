Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ракетных ударов по целям в районе Дамаска. Сирийские ПВО попытались отразить атаку. Одна сирийская ракета взорвалась в воздушном пространстве Израиля. После чего Армия обороны Израиля нанесла удары по сирийским ПВО. Об этом сообщило в ночь на среду, 9 февраля, сирийское агентство SANA.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила, что целью израильской ночной атаки были склады оружия и другие объекты проиранских бойцов, расположенные к западу от Дамаска. В результате ударов израильской армии этим объектам причинен значительный ущерб.

Также сообщается, что при отражении израильского авиаудара фрагменты ракеты сирийских ПВО упали на жилой дом в районе Кудсая, северо-западней Дамаска, причинив значительный ущерб. Повреждены также несколько автомобилей на парковке рядом с домом.

По данным SOHR, в результате удара ЦАХАЛ убит старший лейтенант сирийских ПВО, а среди раненых солдат несколько в тяжелом состоянии.