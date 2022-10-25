Израиль располагает данными, подтверждающими использование в Украине беспилотных летательных аппаратов (БЛА) иранского производства.

Как передает ТАСС, об этом сообщила канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога, прибывшего во вторник с визитом в США.

Глава еврейского государства в ходе своего пребывания в Соединенных Штатах намерен продемонстрировать эти материалы американским чиновникам, отметили в канцелярии. Речь идет об анализе фотографий из районов боевых действий в Украине, на основании которого израильские специалисты сделали свои выводы. «Посредством визуального анализа израильские оборонные структуры установили наличие фрагментов БЛА, которые идентичны тем, что разрабатывались Ираном», — утверждается в заявлении канцелярии.

В ходе своего визита в США Герцог представит официальным лицам из правительства Соединенных Штатов «изображения взрывающегося БЛА «Шахед-136″, готового к взлету во время военных учений в Иране в декабре 2021 года». «Другая фотография показывает беспилотник того же типа, сбитый во время боев в Украине. Несмотря на отрицание Ирана и попытки скрыть их иранское происхождение путем нанесения российских штампов, фотографии показывают, что стабилизаторы беспилотника идентичны по своей структуре и размерам», — также утверждается в сообщении.