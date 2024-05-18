Переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС об обмене пленными приостановлены из-за противоречий сторон. Об этом сообщает телерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.

По данным собеседника, Египет и Катар, выступающие в качестве посредников, главным условием называли окончание боевых действий в обмен на освобождение израильских заложников. Разноглася же были вызваны расхождением сторон в отношении термина «конец войны» и отказа Израиля от освобождения некоторых террористов, на чем наставал ХАМАС.

«Египет и Катар поддержали позицию ХАМАС, которая не позволяет договорится с Израилем», — считают источники.