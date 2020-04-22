Из Турции в Великобританию прибыл очередной груз помощи

Турция направила в Великобританию очередную партию помощи для борьбы с коронавирусом нового типа (Covid-19), сообщает Агентство Анадолу.

Военно-транспортный самолет A400M Королевских военно-воздушных сил (англ. Royal Air Force (RAF)) с грузом медицинской помощи приземлился в аэропорту Брайз Нортон.

Тонны средств индивидуальной защиты были загружены на борт воздушного судна в Стамбуле, и в течение дня будут распределены между британскими больницами.

Великобритания в числе основных стран, наиболее пострадавших от коронавируса нового типа. От Covid-19 в стране скончались свыше 100 медработников.

Министр жилищного строительства Великобритании Роберт Дженрик сообщил в субботу 18 апреля, что около 84 тонн средств индивидуальной защиты из Турции будут доставлены в страну 19 апреля. Однако поставка не была реализована. Позже выяснилось, что заказ от правительства Великобритании поступил с запозданием.