Президент США Дональд Трамп 16 сентября прибыл с государственным визитом в Великобританию.

Американского лидера сопровождает первая леди США Мелания Трамп.

После спуска по трапу президент США и его жена поздоровались со встречающими, а затем пересели в американский правительственный вертолет.

Ранее, 15 сентября, Трамп назвал предстоящую поездку в Великобританию невероятной. Отмечается, что это будет первый визит Трампа после его второй инаугурации. Поездка связана с намерением американского лидера неофициально встретиться с Карлом III.

14 июля стало известно, что король Великобритании Карл III запланировал государственный визит президента США с 17 по 19 сентября на время каникул в парламенте королевства, исключив возможность американского лидера выступить в палате общин.