За октябрь население российских колоний сократилось на 13 тысяч человек, пишет «Агентство» со ссылкой на данные ФСИН. При этом примерно столько же человек покинули колонии в целом за предыдущие 9 месяцев.

Всего с января по октябрь количество осужденных в колониях (не учитывая СИЗО, тюрьмы и учреждения для несовершеннолетних) уменьшилось на 28 304 человек. Около половины из них — 13 172 — покинули колонии в октябре. Этот скачок резко контрастирует с показателями начала года, когда ЧВК «Вагнера» еще не вербовала заключенных на войну в Украине, пишет издание. Например, в январе число осужденных в колониях уменьшилось всего на 1086 человек, в феврале — на 814 человек, а в марте — на 887 человек. В апреле население колонии, напротив, увеличилось на 453 человека, следует из данных «Агентства».

В целом темп сокращения населения в колониях уже превысил уровень 2021 года, когда количество заключенных снизилось на 23 205 человек.

Первой вербовать людей в колониях на войну начала ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Представители наемнической компании, в том числе и сам Пригожин, посещали российские тюрьмы и вербовали заключенных. По данным правозащитников фонда «Русь сидящая», ЧВК «Вагнера» удалось завербовать таким образом более 20 000 человек. Около 8000 наемников «Вагнера» воюют в Украине, сообщала украинская разведка в ноябре.

В сентябре вслед за ЧВК «Вагнера» вербовать заключенных на войну с Украиной начало Министерство обороны, писали «Важные истории».

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий мобилизовать преступников, совершивших тяжкие преступления. По сути он легализовал практику отправки заключенных на фронт, которую российские военные использовали с лета. (moscowtimes.ru)