28 января Президент Государства Израиль Ицхак Герцог позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Азертадж, в ходе телефонного разговора Президент Ицхак Герцог заявил, что осуждает террористический акт, совершенный против посольства Азербайджанской Республики в Тегеране.

В связи с гибелью руководителя службы охраны Орхана Аскерова Президент Израиля выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву, близким покойного и азербайджанскому народу, пожелал скорейшего исцеления пострадавшим.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за соболезнования.

Глава государства подчеркнул, что другой сотрудник охраны посольства, будучи безоружным, бросился на террориста, бесстрашными и ловкими действиями обезоружил его. Президент Азербайджана отметил, что если бы террорист, вооруженный автоматом и многочисленными магазинами для патронов, не был разоружен, то не исключено, что его мишенью стали бы и другие сотрудники посольства и члены их семей, проживающие в жилом секторе здания посольства.

Президент Азербайджана выразил соболезнования Президенту Ицхаку Герцогу и семьям погибших в связи с совершенным в Израиле террористическим актом, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент Израиля поблагодарил главу нашего государства за соболезнования.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан, как государство, пострадавшее от терроризма, осуждает все его формы и проявления, независимо от мотивов.