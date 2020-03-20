Испанцы требуют перечислить деньги экс-монарха на здравоохранение

На фоне пандемии коронавируса сотни тысяч испанцев подписали петицию к королю Филиппу Шестому с призывом убедить своего отца — бывшего испанского монарха Хуана Карлоса перевести на нужды здравоохранения деньги из его панамского теневого фонда. По данным на вечер четверга, 19 марта, соответствущую онлайн-петицию подписали уже более 210 тысяч человек.

Испания — одна из европейских стран, наиболее сильно пострадавших от коронавируса SARS-CoV-2. В этой ситуации испанская система здравоохранения рада каждому евро. Однако сможет или захочет ли король уговорить своего отца, неясно.

После того, как стало известно о многомиллионных взятках, полученных Хуаном Карлосом за строительство скоростной железной дороги на Ближнем Востоке еще в годы пребывания на престоле, Филипп Шестой лишил Хуана Карлоса ежегодного жалованья в размере 194 000 евро. Конфликт в королевской семье, по всей видимости, не имеет шансов на урегулирование, общественности неизвестно, разговаривает ли еще Филипп со своим отцом.

Агентство KNA особо обращает внимание на тот факт, что петиция адресована действующему, а не бывшему монарху. Это, по мнению агентства, является свидетельством того, что испанское общество уже не доверяет Хуану Карлосу. (DW)