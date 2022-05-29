Испанский «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов.

Как передает ТАСС, встреча, которая состоялась во Франции на парижском стадионе «Стад де Франс», завершилась победой мадридского клуба с минимальным счетом — 1:0. На 59-й минуте гол оформил Винисиус Жуниор с передачи Федерико Вальверде.

На 43-й минуте «Реал» поразил ворота соперников, мяч забил Карим Бензема, однако гол был отменен из-за офсайда.

Лига чемпионов. Финал

«Ливерпуль» (Англия) — «Реал» (Испания) — 0:1

Голы: 0:1 — Винисиус, 59.

Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Встреча между командами состоялась на 37 минут позже назначенного срока. Изначально сообщалось, что автобус с представителями «Ливерпуля» попал в пробку по пути на стадион. Позднее появились сообщения, что некоторые болельщики английского так и не смогли попасть на стадион. К ним французской полицией был применен слезоточивый газ.