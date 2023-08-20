Сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2023 года среди женщин.

В финальном матче испанки оказались сильнее футболисток национальной сборной Англии. Встреча прошла на олимпийском стадионе Сиднея и завершилась с минимальным счетом 1:0.

В составе победительниц единственный мяч забила Ольга Кармона Гарсия — 23-летняя футболистка мадридского «Реала» отличилась на 29-й минуте игры.

На 70-й минуте игры испанки не реализовали одиннадцатиметровый удар — с точки не забила 33-летняя нападающая «Пачуки» Дженифер Эрмозо.

Для женской сборной Испании эта победа стала первой в истории. Англичанки впервые завоевали серебряные награды турнира.

В матче за третье место, который состоялся 19 августа, Швеция со счетом 2:0 переиграла Австралию. (Газета.Ру)