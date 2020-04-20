Испания в этом году будет закрыта для иностранных туристов

Иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании летом 2020 года. Об этом сообщает в понедельник, 20 апреля, испанская пресса, ссылаясь на заявления представителей правительства и предпринимательские круги, задействованные в сфере туриндустрии. Причина — пандемия COVID-19. Информацию подтвердили DW в ведущей профессиональной организации предпринимателей, обслуживающих отрасль — Exceltur. По оценке ее экспертов, иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года.

Министр труда Испании Иоланда Диас заявила еще 17 апреля, что правительственный план поэтапного восстановления экономической деятельности, нарушенной из-за пандемии, не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев ранее конца текущего года. Министр обещала пособия оставшимся не у дел сотрудникам отрасли.