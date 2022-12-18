Не менее двух иранских спутников Nahid 1 и Nahid 2 будут запущены в космос к весне. Об этом в воскресенье сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур в интервью агентству IRNA, передает ТАСС.

«Эти два спутника готовятся, и мы надеемся, что к концу года [в иранском летоисчислении конец года приходится на весну, 21 марта 2023 года] мы их запустим», — передает агентство слова Зарепура.

Министр информационно-коммуникационных технологий отметил, что еще один спутник ожидает своей очереди на запуск.

Зарепур также рассказал о планах разработать «к концу года как минимум две ракеты-носителя», однако даты выпуска неизвестны.