Иранские власти готовятся отправить России для использования в войне против Украины около тысячи дополнительных единиц оружия, в частности, ударные дроны и баллистические ракеты.

За будущей поставкой из Ирана внимательно следят, поскольку это будет первый случай отправки в РФ усовершенствованных высокоточных управляемых ракет, пишет CNN, ссылаясь на слова чиновников из западного государства, которое наблюдает за иранской оружейной программой.

«…Иран готовится отправить около 1 000 дополнительных единиц оружия, в том числе баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» и больше ударных беспилотников, в Россию для использования в войне против Украины», – отмечается в материале.