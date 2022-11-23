Мы считаем Азербайджан и Армению соседями Ирана.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

«Мы никогда не регулируем наши отношения на основе превосходства одной из сторон над другой», — отметил глава МИД Ирана.

Он напомнил, что в прошлом месяце посетил Армению, и добавил, что премьер-министр Армении Пашинян посетил Тегеран, и на это отреагировали некоторые СМИ Азербайджана.

«Я настаиваю на том, что мы считаем Азербайджан и Армению соседями Исламской Республики Иран. Это основано на взаимных интересах и приоритетной политике в отношениях с соседями», — подчеркнул Абдоллахиан.

По словам министра, Иран не проявляет интереса к землям соседних государств, включая Азербайджанскую Республику, не зарится на них: «Однако мы четко заявили всем акторам Кавказского региона, что наше государство выразит серьезную реакцию на любые геополитические изменения в регионе».

По словам главы МИД, их заверили, что нет таких намерений.

«Мы продолжаем развивать наши отношения с Азербайджаном и другими странами региона на принципах добрососедства и братства», — отметил глава МИД.