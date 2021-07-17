Иран и Азербайджан намерены расширять сотрудничество в производстве автобусов

Иран и Азербайджан полны решимости расширить свое сотрудничество в области производства автомобилей, автобусов и тракторов.

Об этом написал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в своем Twitter-аккаунте.

«Производство автобусов и тракторов скоро будет в повестке дня двух соседних мусульманских стран, Ирана и Азербайджана», — сказал Мусави.

Дипломат подчеркнул необходимость расширения торговых отношений между Ираном и Азербайджаном, заявив, что «нет предела для расширения двусторонних связей между двумя соседними государствами».

Мусави сказал, что «нет никаких препятствий для развития отношений между Ираном и Азербайджаном».

Обе страны полны решимости развивать двусторонние связи, сказал он на встрече между официальными лицами Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана и Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Отметив, что 20 процентов азербайджанских земель были освобождены от оккупации, посол призвал к символическому 20-процентному росту экономического сотрудничества между Тегераном и Баку.

«Азербайджан готов принять иранские компании и частный сектор», — сказал Мусави.

Также в начале марта министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Алиреза Разм Хоссейни объявил о готовности своего министерства создать совместный промышленный город с Азербайджанской Республикой в ​​провинции Ардебиль.

Хоссейни сказал, что создание совместного индустриального парка с Азербайджаном возможно в сотрудничестве с двумя соседними провинциями на границе.

«После проведения предварительных мероприятий и необходимых договоренностей обе стороны начнут совместно инвестировать в этот гигантский проект», — добавил он.