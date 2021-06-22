Я далек от мысли сравнивать наших южных соседей — иранцев с героем греческой легенды Сизифом. Плюс, это было бы весьма трудным занятием. По той причине, что Сизиф выполнял не то, что велели ему Боги, а то, что он сам хотел. Именно поэтому Боги сурово наказали его.

Да, Сизиф поднимал камень на вершину горы, но каждый раз скатывается вниз…

Все же думается, что кое-какие параллели можно провести: периодически иранские духовные лидеры заявляют, что в стране будут новые выборы, поэтому избирателям надо быть внимательными и бдительными и не пропускать выборы. Но они умалчивают про один момент касательно кандидатов: есть ли смысл выбирать из числа уже избранных? Ведь всем известно, что кандидатов предварительно отбирают духовные лидеры и Корпус стражей исламской революции, чтобы избежать форс-мажорных ситуаций.

Поэтому еще раз заметим, что среднестатистический иранец и похож, и не похож на Сизифа. Надо сказать, что их обманывает и обширная сеть мировых СМИ, каждый раз загадывая политическую загадку: кого же изберут иранцы – консерватора или реформатора?

На прошлой неделе Иран избирал тринадцатого президента. Среди кандидатов были и те, которых мировые СМИ называли «реформаторами». Но увы! Эти «реформаторы» палец о палец не ударили, чтобы хоть чуточку изменить политическую атмосферу в стране.

Одним из них был и нынешний президент Рухани, который, например, обещал южным азербайджанцам широкие культурные реформы. Но что получили наши южные братья и сестры? Думается, что лучше будет, если промолчим об этом, в противном случае нас могут обвинить в искажении иранской действительности. И если скажем, что новоизбранный президент Ибрагим Раиси не является ни консерватором, ни реформатором, до сих пор он служил иранскому режиму и впредь будет служить ему.

Да, проходят годы, на Олимпе иранской политики появляются новые лица, но они очень уж похожи друг на друга: выгодная ядерная сделка и углубление достижений исламской революции – вот что они обещают своему народу…

Сперва о ядерном оружии. Наверное, в мире нет такого смехотворного режима, как в Северной Корее. Но северокорейцы создали не только атомное оружие, они даже умудрились создать его ядерную разновидность, т.е. водородную бомбу. Иранцы же навсегда зациклились в процессе обогащения урана, каждый раз заявляя, что вот назло американцам будем обогащать уран еще на сколько-то процентов!

Иранцы думают, что ядерное оружие является для государства абсолютным иммунитетом. Так ли это? Вряд ли! В лучшем случае оно может продлить жизнь какому-то политическому режиму. В остальном же оно беспомощно. Самым надежным оружием для каждой страны является ее экономика – именно она определяет ее место в мире.

Что касается «углубления достижений» исламской революции, мусульмане в некоторых странах повторяют эволюционный путь европейских христиан. Ими также когда-то правили папы и епископы, устраивая им инквизиционные суды, сжигая их на костре, даже за хорошую плату обещали им беспечную загробную жизнь, «определяя» их в самые престижные уголки рая.

Но через некоторое время два великих европейских священнослужителя — Гус и Лютер — поняли, что власть пап и епископов ни в коем случае не может быть божьей властью на Земле. Так в Европе началась реформация – самый величественный процесс в истории всего человечества. К сожалению, на Востоке подобного не было, хотя об этом писал в своих «Письмах…» еще великий М.Ф. Ахундов.

Выиграл ли ислам от того, что было сделано в Иране? Является ли иранский ислам примером подражания для остального исламского мира? Нет, не думается.

По этой причине, мы вовсе не верим ни новым президентам Ирана, ни их оппонентам – американским политикам. Они две стороны одной и той же медали, потому что не могут жить и править без образа врага, без вымышленной угрозы безопасности.