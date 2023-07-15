Ресторатор Артем Магидович: То, что мы сейчас делаем — это воплощение мечты, и Баку нам позволил ее реализовать

Россиянин Артем Магидович вместе с семьей переехал в столицу Азербайджана, чтобы реализовать свою мечту. На центральной улице Низами, известной как Торговая, не боясь конкуренции соседствующих модных ресторано в и кафе, он открыл гастробар «Барашка», где предлагает посетителям оригинальные блюда по собственному рецепту.

В интервью # Артем Магидович рассказал, почему он решил остаться жить в Азербайджане.

— Артем, что повлияло на ваше решение переехать из Москвы в Баку?

— В июне прошлого года мы с супругой и ее родителями приехали в Азербайджан в качестве туристов. Нам очень понравилось в этом красивом и интересном городе, где в это время как раз проходили еще и гонки Формулы-1. Я родом из Москвы, а мои родители – коренные москвичи. Но Москва – это огромный мегаполис, с большими расстояниями и множеством людей, высоким сервисом и финансовыми возможностями, но в тоже время с невероятным ритмом. Поэтому жить там не так-то и легко. В Баку я почувствовал совершенно другой ритм, здесь все «на релаксе», и это ощущение спокойствия сразу же передалось мне. Здесь комфортно, все нахо дится в пешей доступности, и достаточно 15 минут, чтобы добраться до нужного места. А если далеко, то можно доехать на такси или метро. Первой нас на мысль переехать в Баку навела сестра моей супруги, которая к этому времени уже больше года жила в Азербайджане. И мы решились — с осени 2022 года я переехал в Баку с супругой, двумя сыновьями и любимой собакой. В этом году старший сын пойдет в местную школу, а младший в подготовительный класс.

— Чем вы занимались до переезда в Азербайджан?

— Работал ивент-менеджером, за нимался пиаром, реализовывал разные проекты в сфере спорта, экологии, проводил мероприятия всероссийского формата. Ресторанным бизнесом никогда не занимался, но у меня всегда был к нему интерес. Я обычно сам готовлю, когда приглашаю гостей домой и ли на пикник. Люблю удивлять интерес ными блюдами, и гостям это всегда нравилось. Они не раз говорили мне, что пора открывать свой ресторан. Но в Москве в этом плане большая конкуренция, к тому же, там сложно чем-то удивить, требует ся больше средств, а соответственно существует и больше рисков. В свою очередь, моя супруга работает в ресторанной сфере, она являлась пиар-директором в премиальных и сетевых ресторанах и до сих пор сотрудничает с сетью азербайджанских ресторанов в Москве. В Баку нам нужно было чем-то заняться, и мы подумали, что, если не сейчас, то когда еще мы попробуем реализовать свою мечту? То, что мы сейчас делаем — это воплощение мечты, которая была у нас давно, и Баку нам позволил ее реализовать. У нас было свое видение и концепция, которую мы собрали за много лет посещения разных мест по России и миру, мы знали, как сделать так, чтобы гости получали удовольствие от посещения нашего ресторана.

Концепция «гастробар» для Баку — новый формат, но в России это популярное направление. Здесь ты можешь попробовать разные интересные блюда с нестандартными сочетаниями, новые закуски. Тут можно полноценно пообедать или только заказать закуски к напитку.

— Насколько легко или сложно стало для вас открыть свой бизнес в Азербайджане?

— На самом деле открыть ресторан не сложно. Как организатор мероприятий я себе представил, что ресторан — это тоже проект, со своими сроками, бюджетом, подрядчиками. Но если мероприятие в один день заканчивается, то ресторан должен жить каждый день. Его нужно подпитывать своей энергией, что-то придумывать, чтобы он привлекал клиентов. И это оказалось не так-то и легко. Возможно, тут пока не все понимают, что такое гастробар, что здесь можно не только выпить, но еще и попробовать вкусную еду. Но мы рады, что собрали свою интеллигентную публику, которая любит пробовать что-то новое.

— 9 мая, в День Победы, на центральной улице Баку вы угощали всех гречкой с тушенкой. Как пришла идея этой акции?

— В России принято, чтобы на 9 мая и другие праздники приезжала полевая кухня с гречкой и тушенкой. Мы подумали, а почему бы не сделать это в Баку? Хотели порадовать всех, напомнить о светлом празднике. И вот 10 килограмм качественного мяса мы больше 5 часов тушили с костями и специями. В результате получилась очень вкусная тушенка, а на гарнир к ней пошла перловка и гречка. У входа в ресторан мы установили полевую кухню и стали предлагать прохожим попробовать тушенку с гречкой. И хотя все, кто попробовали, говорили, как это вкусно, но в тоже время я почувствовал, что для бакинцев это стало неожиданностью. Знаете, когда в России что-то бесплатно раздают, то сразу образуется длинная очередь, в Баку же немного с осторожностью относятся к бесплатной еде (смеется). На самом деле, люди пробовали блюдо, но не было того ажиотажа, как я ожидал. Подходили и спрашивали : а что у вас там? Тушенка? Домашняя? И бесплатно? Хм… Некоторые даже отказывались, говорили «в следующий раз» или «мы не голодны». Но, в основном, все пробовали, благодарили, поздравляли с Днем Победы, ведь в Азербайджане он является государственным праздником. Мы еще включили музыку из любимых советских кинофильмов и проходящие мимо с ностальгией улыбались. И нам это было очень приятно.

— Вам нравится жить в Азербайджане?

— Нам настолько понравилось, ч то мы захотели здесь остаться на длительный срок. Нравится город , его архитектура, море, климат. А самое главное – это его люди, такие доброжелательные и отзывчивые. Они очень гостеприимны и с уважением относятся к русскому языку. На нем говорит большинство населения, что стало для меня открытием. Поэтому нам здесь очень комфортно жить.

Лейла Мурад, специально для #