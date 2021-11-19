Индия отклонила просьбу администрации президента США Джо Байдена рассмотреть возможность высвобождения части нефти из стратегических резервов для их продажи на мировом рынке с целью снижения мировых цен на этот энергоноситель. Об этом, как сообщила в четверг газета Times of India, заявил министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури.

«Стратегические запасы нефти никогда не предназначались для такой ситуации. Стратегические резервы нефти созданы на случай форс-мажора — стихийных бедствий или войны, если поставки этого сырья прекратятся», — цитирует издание заявление министра.

«Высвобождение нефти из стратегических резервов для снижения цен на нее было бы бесполезным», — подчеркнул он.

Ранее администрация Байдена обратилась с просьбой к руководству Южной Кореи, Китая, Индии и Японии изучить возможность продажи части нефти из их стратегических резервов, несмотря на то что по законам этих стран стратегические резервы нефти не предназначены для рыночной интервенции. Вашингтон предложил пойти на такой скоординированный шаг, чтобы обеспечить снижение цен на энергоносители и содействовать тем самым восстановлению мировой экономики.(ТАСС)