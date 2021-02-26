Ильхам Алиев заявил, что миротворцы тайно пропускают иностранных граждан в Карабах

«Мы достигли цели. Нашей целью было восстановление территориальной целостности. Мы добились этого. Завоевали военную победу. Эти земли мы освободили не путем переговоров, обсуждений, а военным путем. Сражаясь, проливая кровь, становясь шехидами».

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время сегодняшней пресс-конференции в Баку с участием местных и иностранных СМИ.

«Мы восстановили справедливость. Отплатили за кровь наших шехидов. Отомстили врагу на поле боя. Что касается миротворцев, их деятельность в Азербайджане носит временный характер, преходящий характер. Эти солдаты выполняют особую миссию. Я считаю, что выполняют ее успешно. Иногда возникают те или иные определённые проблемы, однако в целом деятельность российских миротворческих сил может считаться удовлетворительной», — сказал президент.

«Мы знали и знаем, что там происходит прямо сейчас. Мы знали и во время войны, и до нее. Это, конечно, помогло нам во время войны.

Это помогает и сейчас. Поэтому сейчас, когда мы видим что российские миротворцы тайно пропускают иностранных граждан в Нагорный Карабах, это вызывает у нас удивление. Мы договорились с российской стороной, что иностранцы могут въезжать туда только с нашего согласия. А соглашение нарушается. Ничего дополнительно говорить не буду, возможно, это нужно будет еще раз комментировать. Но мы знаем вплоть до фамилий тех, кто туда входит и выходит», — сказал глава государства.