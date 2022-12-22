Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании полномочного представительства президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

Согласно сообщению официального сайта главы государства, в указе президента Азербайджана говорится, что утверждается Положение о полномочном представительстве президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

Полномочное представительство президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике возглавляет полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике (далее – полномочный представитель), назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом Азербайджанской Республики и подчиняющийся непосредственно президенту Азербайджанской Республики.

Полномочный представитель является должностным лицом, представляющим президента Азербайджанской Республики на территории Нахчыванской Автономной Республики, и осуществляет полномочия, определенные президентом Азербайджанской Республики.

Центральным и местным органам исполнительной власти и другим государственным органам осуществлять свою деятельность на территории Нахчыванской Автономной Республики в порядке, согласованном с полномочным представителем.

Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего постановления.