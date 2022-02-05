5 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава государства от своего имени и от имени Мехрибан ханум пожелал Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге Эмине ханум здоровья и исцеления в связи с заражением коронавирусом.

Президент Турции от своего имени и от имени Эмине ханум поблагодарил главу нашего государства и Мехрибан ханум за проявленное внимание.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по различным аспектам азербайджано-турецкого братства и дружбы.