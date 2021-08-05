«У нас состоялся телефонный разговор с моим братом Ильхамом Алиевым. Он сообщил об отправке самолета-амфибии».

Как сообщает АПА, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью ряду турецких телеканалов.

Президент Эрдоган отметил, что Азербайджан с первого дня оказывает всестороннюю поддержку в тушении пожаров и предотвращении их распространения: «Выражаю благодарность каждому государству за поддержку. Самый главный среди них — Азербайджан. В настоящее время они борются с пожаром в нашей стране с помощью пожарного вертолета и большого количества личного состава. Прибытие самолета-амфибии внесет значимый вклад в тушение пожаров».