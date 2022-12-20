Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Омара Гасан оглу Эльдарова орденом «Эмек» 1-й степени.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Награда присуждена О.Эльдарову за продолжительную плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры.

Омар Эльдаров — азербайджанский скульптор-монументалист, педагог, с 2001 года — ректор Азербайджанской государственной академии художеств.

Академик АХ СССР (1988; член-корреспондент, 1967), Народный художник Азербайджанской ССР (1982), Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1963), Заслуженный художник Республики Дагестан (2016), лауреат Государственной премии СССР (1980) и Государственной премии Азербайджанской ССР (1982), член Союза художников СССР с 1951 года.

О.Эльдаров родился 21 декабря 1927 года в Дербенте. Сегодня ему исполняется 95 лет.