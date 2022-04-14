После ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов футболисты «Манчестер Сити» и мадридского «Атлетико» вступили в конфликт.

После завершения матча защитник «Атлетико» Стефан Савич и полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш еще на поле устроили словесную перепалку, которая продолжилась в подтрибунном помещении. При этом в конфликт также вступили другие игроки, Шиме Врсалько плюнул в Кайла Уокера. Эпизоды попали в телетрансляцию.

В конфликт футболистов была вынуждена вмешаться полиция.

«Атлетико» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча, которая состоялась в Мадриде, завершилась нулевой ничьей. На 90+1 минуте игры футболист мадридской команды Филипе получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Первый поединок команд завершился минимальной победой английского клуба (1:0). Такой результат позволил подопечным Хосепа Гвардиолы выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. (Газета.Ру)