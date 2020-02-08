Идлибский камень преткновения

Ситуация в Идлибе накаляется. Сирийские правительственные войска взяли город Саракиб, в то время как турецкое правительство стянуло тяжелую технику и спецназ к данным территориям.

Комментируя # происходящее в Сирии, сирийский эксперт Аббас Джума, сказал, что сейчас в Идлибе проводится масштабная контртеррористическая операция САА при поддержке союзников (ВКС РФ).

«Эффективность операции налицо — достаточно посмотреть оперативные карты, чтобы понять, как быстро войска продвигаются к одноименной столице. Некоторые территории берутся без особых усилий. Вчера был взят стратегически важный населенный пункт Саракиб. До этого САА освободила город Марает эн-Нууман, начав деблокирование трассы М5, соединяющей Алеппо и Дамаск. Таким образом, в результате военной операции «Идлибский рассвет», правительственные войска освободили территорию более чем в 1100 кв. км в провинции Идлиб», — сказал он.

По его словам, данная ситуация уже привела к определенной напряженности между Россией и Турцией, и сейчас можно говорить о том, что турецкие военные уже в который раз не являются на совместный патруль с российскими военнослужащими.

«Очевидно, в Анкаре паника. Эрдоган публично обвиняет Москву в невыполнении астанинских и сочинских договоренностей, затем сообщает о миллионах сирийских беженцев, двигающихся в направлении турецкой границы. Параллельно с этим, Турция начала наращивать военное присутствие в Идлибе. Туда в большом количестве направляется военная техника, тяжелое вооружение и военнослужащие. Как известно, происходит обмен ударами с САА, в результате чего уже есть погибшие с обеих сторон», — подчеркивает аналитик.

Он также добавил, что глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, находясь в Баку, заявил, что Анкара рассчитывает на то, что «Россия остановит режим Асада».

«И снова угроза, мол, если атаки в Идлибе не прекратятся, «мы тоже не остановимся и ответим в разы жестко». Очевидно, Россия и Турция не могут найти общий язык. Идлибский кризис, наконец, публично вскрыл двуличную позицию Эрдогана. Как я и говорил, вечно сидеть на нескольких стульях не выйдет, даже у такого талантливого политикана, как турецкий лидер. И сейчас весь мир замер в ожидании того, как же в итоге ответит Турция. И не дрогнет ли Россия. Если не дрогнет и дойдет до Идлиба, что предпримут турки? Дрогнут ли они или…», — отметил он.

Джума также добавил, что есть надежда на то, что совместные российско-турецкие экономические проекты — туризм, импорт и экспорт (где Турция гораздо в более зависимом положении) — остудят пыл президента Турции. «Но надежды достаточно хрупкие. Мы вышли на финишную прямую. И только Бог знает, что нас ждет в финале», — подчеркивает он.

В свою очередь эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов сказал, что намечена встреча военных Турции и России.

«На данный момент силы Асада взяли территории города Саракиб и трассу М4. Сейчас же наблюдается разворачивание турецких войск в Идлибе. Я не думаю, что это приведет к военному столкновению между Россией и Турцией», — сказал он.

Аналитик не считает, что Башар Асад способен подставить Россию и развязать войну между Москвой и Анкарой.

«Он во многом контролируется со стороны Москвы. Что же касается убийства турецких военных, то никто не будет говорить, что это было сделано специально. Поэтому говорить о прямом столкновении не приходится. Точно также подставляет Турцию группировка Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ), которая отказывается распускаться и продолжает свою деятельность в Идлибе. А это дает карт-бланш России и Асаду на любые операции против нее», — добавил он.

По мнению Семенова, Турция это понимает, и поэтому попытается разделить войска Асада от ХТШ своими войсками, если она это сделает, то шансы для дальнейшего наступления уменьшаются. «Поэтому я даже не рассматриваю сценарий прямого столкновения Турции с Россией, Ираном или же самим Асадом», — резюмировал он.