Ичеришехер включен в Список исламского наследия ИСЕСКО

Ичеришехер (Девичья башня и Дворцовый комплекс Ширваншахов), исторический центр Шеки (вместе с Ханским дворцом) и наскальные рисунки Гобустана включены в Список исламского наследия ИСЕСКО.

Как передает Trend, все три достопримечательности включены на основании заключительного документа внеочередного заседания Комитета наследия исламского мира, проведенного в столице Марокко – Рабате.

В целом, в Список наследия исламского мира включены 117 исторических и культурных объектов, а три памятника в Йемене вошли в список памятников, находящихся под угрозой разрушения в исламских странах.