Ичеришехер включен в Список исламского наследия ИСЕСКО

Ичеришехер (Девичья башня и Дворцовый комплекс Ширваншахов), исторический центр Шеки (вместе с Ханским дворцом) и наскальные рисунки Гобустана включены в Список исламского наследия ИСЕСКО.

Как передает Trend, все три достопримечательности включены на основании заключительного документа внеочередного заседания Комитета наследия исламского мира, проведенного в столице Марокко – Рабате.

В целом, в Список наследия исламского мира включены 117 исторических и культурных объектов, а три памятника в Йемене вошли в список памятников, находящихся под угрозой разрушения в исламских странах.

| 2019-12-18T19:42:10+00:00 18 декабря 2019, 21:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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