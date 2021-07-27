Трудно с уверенностью утверждать, но, наверное, за всю свою 41-летнюю карьеру шейхульислама Аллахшукюр Пашазаде не был настолько в центре внимания общественности и столь обсуждаем, как сегодня, разве что в дни январских событий 1990 года, когда возглавил процесс предания земле жертв Красного террора. Сначала вкратце о хронологии событий, приведших к такой популяризации председателя УМК.

Всё началось в сакральном городе

Всё началось с визита руководимой Шейхом делегации религиозных деятелей в Шушу. Среди сопровождавших А.Пашазаде в этот сакральный для азербайджанцев город был и представитель Верховного духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи в Азербайджане Сейид Алиакбар Оджагнежад. Сам факт появления этой персоны среди гостей уже вызвал пересуды. А попадание в СМИ фото, на котором Шейх стоит за А.Оджагнежадом, вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Среди тех, кто с критикой обрушился на главу УМК, были и практикующие мусульмане, и верящие в Аллаха без всяких вытекающих отсюда обязательств, и даже те, кто считает своими прародителями обезьян. Лейтмотив этих выступлений был таков – негоже главе духовного управления целой страны стоять во время коллективной молитвы за гражданином иного государства, да и вообще, зачем он туда поехал?..

Дело было в «Тезепире»

Но апогеем последней «раскрутки» Шейха стало его выступление во время праздничного намаза по случаю Курбан байрам в мечети «Тезепир». В частности А.Пашазаде сказал, что фетва религиозного лидера Ирана аятоллы Хаменеи об исламской принадлежности Карабахских земель и о том, что погибшие там являются шехидами (мучениками), стала предвестником окончательной победы Азербайджана в войне.

Именно после этого выступления в СМИ и социальных сетях развернулась настоящая кампания против главы УМК. Если резюмировать, то все претензии можно сформулировать, объединив следующие тезисы: «победа была добыта кровью наших сыновей», «ничья фетва не имела в окончательной победе никакого значения», «Иран больше помогал армянам, нежели нам», «Шейх допустил большую ошибку и должен уйти со своего поста».

Шейх, но не пионер

Прежде чем перейти непосредственно к словам и действиям самого А.Пашазаде, отметим один немаловажный нюанс. Дело в том, что с заявлениями о дружбе с Ираном ранее выступали и президент Ильхам Алиев, и его помощник Хикмет Гаджиев, то есть Шейх не был пионером в этом вопросе. Хотя многие и задавались вопросом относительно очень близких отношений Исламской Республики с нашим врагом, причём, совсем далёким от исламских принципов, но какого-то особого негатива в обществе по данному поводу абсолютно не наблюдалось.

Необходимая ремарка. Недавно в одном из своих выступлений президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона контролирует абсолютно все процессы на территории, подконтрольной российским миротворцам. Кто въезжает туда, кто выезжает, какие грузы и кем завозятся. Это ещё раз доказывает, что и президент, и все соответствующие структуры прекрасно осведомлены о деятельности Ирана и в дни 44-дневней войны, и до, и после. Но как же тогда связи Ирана и Армении? Политика, господа, политика, и этим сказано всё. Имея у своих границ такого лютого врага, как Армения, Азербайджан просто обязан строить со всеми своими сопредельными государствами добрососедские отношения. Даже если некоторые из этих соседей и не являются такими добрыми, как хотелось бы. Во всяком случае, по отношению к нам.

А тут такой взрыв эмоций после слов Шейха. Но всё дело в том, что очень многие в выступлении главы УМК узрели религиозную подоплёку. И слова, сказанные в «Тезепире», в особенности о фетве Хаменеи, были интерпретированы именно в религиозном контексте, а точнее, как стремление А.Пашазаде сделать реверанс в сторону шиитского Ирана. Хотя проживающие в Азербайджане мусульмане в большинстве своём и имеют исторически шиитские корни (речь идёт вообще о считающих себя мусульманами, а не о практикующих гражданах), но тут имеются и последователи иных течений. И действия Шейха, кто-то намеренно, а кто-то – не очень, оценили, как попытку расчленить общество на религиозной основе.

Шейх – богослов или политик?

Итак, неужели Шейх допустил такую грубую ошибку, причём не теологическую, а политическую?

Во-первых, отметим, что А.Пашазаде – тот ещё политик. В подтверждение этого утверждения можно привести такой веский аргумент: он занимает должность главы УМК аж с 1980 года. Если посчитать и Ягуба Мамедова, некоторое время возглавлявшего Парламент страны в отсутствии президента А.Эльчибея, то на данный момент Шейх продолжает свою службу уже при седьмом главе государства. Наверное, стоит согласиться – факт, действительно, веский, так сказать, не на любителя-богослова. И как теперь допустить, что вот такой маститый политик, отлично разбирающийся в иерархии власти и текущей ситуации, «согрешил» на ровном месте? Как говорится, неувязочка.

Истина дороже

Во-вторых, каково бы не было отношение к главе УМК, но манипулировать фактами и выдёргивать слова из контекста – прерогатива не очень чистоплотных людей. Дело в том, что во время визита в Шушу, о котором мы упоминали выше, Шейх не стоял за представителем Хаменеи во время коллективной молитвы. Это было сугубо индивидуальное богослужение, и каждый был волен выбирать себе в мечети любое место. А как встали фигуры в тот день в шушинской мечети – об этом всем известно. Да и выступление в «Тезепире» было скроено так, словно кто-то хотел всколыхнуть общественное мнение. Прежде чем упомянуть Иран и уже известные фразы о Хаменеи, А.Пашазаде поблагодарил за поддержку в войне Турцию и лично Р.Эрдогана. В этом можно убедиться, просто прослушав эту речь полностью, без купюр. Шейха можно не любить, но истина дороже.

Всё рассчитано до мелочей

В-третьих. Неужели кто-то допускает, что визит религиозных деятелей в Шушу был личной идеей мужей УМК, и Шейх, спонтанно составив список гостей, впопыхах включил туда и представителя Верховного лидера Ирана? Неужели непонятно, что и этот визит, и намаз в Шушинской мечети были более политическими действиями, нежели теологическими, а может и вовсе чисто политическими, без всякой примеси религии? И появление Оджагнежада в свите А.Пашазаде – это запрограммированный и запланированный на высшем уровне шаг, а не какое-то недоразумение. Не более, не менее. И реверанс Шейха в сторону Ирана во время праздничной проповеди – это логическое продолжение того вектора развития событий, который был предусмотрен заранее и на несколько шагов вперёд.

Почему, Шейх?

И, в-четвёртых. Почему Шейх сказал это? Впрочем, на этот вопрос мы уже практически ответили пунктом выше. Глава УМК – это не только фигура религиозная, и он не только богослов. В определённые моменты истории он играл, и, как видно из текущих событий, продолжает играть роль политическую и роль государственного чиновника. Слова Шейха – это фактически выражение позиции нашего государства. Позиции взвешенной, обдуманной и рассчитанной на большую перспективу, политики добрых отношений с таким могучим соседом и региональным игроком, как Иран. А кто старое помянет, тому глаз вон. Да и что дадут нам, азербайджанцам, не очень хорошие воспоминания о прошлом?.. Так что, не будем забывать, даже у луны есть невидимая сторона.

Google в помощь

И напоследок. С большим сожалением приходится отмечать, что происходящее в последние дни в СМИ в связи с выступлением Шейха ещё раз продемонстрировало практически полную несостоятельность пишущей братии. Люди, на полном серьёзе бросающиеся комками грязи в Шейха абсолютно несведущи в азербайджано-иранских отношениях, политике государства в отношении Исламской Республики, да и вообще в иерархии власти в соседней стране, а нашлись даже те, кто просто не смог разобраться – кто такой Хаменеи, а кто был Хомейни. «Погуглили» бы что ли…