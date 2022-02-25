Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США введут санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и представителей российского Совета безопасности. Об этом она сказала во время брифинга, трансляция которого велась в Twitter.

По ее словам, ограничительные меры будут приняты вслед за аналогичными решениями Евросоюза.

«США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности», — заявила Псаки.

В этот же день правительство Великобритании ввело санкции против Путина и Лаврова в свете российской операции на Украине. (ТАСС)