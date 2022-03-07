3 марта 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 3 марта в видеоформате Шахина Сеидзаде в связи с назначением его на должность председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», заявил о сокращении количество самовольных и незаконных построек.

«Но подобные случаи все же есть, и я хочу предупредить все ведомства, госструктуры и предпринимателей, что это не будет допускаться», — сказал глава государства (https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3563683.html)

«Я очень благодарен президенту за это заявление. Думаю, что если бы чиновники выполняли свои непосредственные обязательства, то президенту не пришлось бы вмешиваться в этот процесс», — заявил # председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде.

Как отметил председатель Союза архитекторов примером нарушения требований закона является строительство вилл и дворцов на земельных участках, находящихся под прибрежной 80-130-метровой полосой принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря (озера). «Согласно требованиям Земельного кодекса, эти земельные участки не могут быть закрыты путем возведения ограждения или другими способами и ограничивать проезд к морскому побережью. Однако очень многие игнорируют это требование. Надеюсь, после выступления президента данная проблема будет решена и незаконные постройки будут снесены», — сказал Эльбай Гасымзаде.

Мы решили выяснить собираются ли органы исполнительной власти сносить дворцы и виллы, незаконно построенные на прибрежной полосе. Для получения ответа мы обратились к заместителю главы исполнительной власти Сабаильского района Камале Хасимовой. Напомним, что большинство незаконных строений находятся именно на территории этого района. «Мне об этом ничего неизвестно», — сказала Камаля Хасимова.

Глава пресс- службы исполнительной власти города Баку Мэтин Гусейнов считает, что данный вопрос не имеет отношения к его ведомству. «Начиная с 2018 года, контроль над строительными работами передан Госкомитету по архитектуре и градостроительству», — сказал Мэтин Гусейнов.

Однако в самом Госкомитете опровергли высказывания главы пресс- службы ИВ Баку. «Согласно статье 95 градостроительного кодекса, снос незаконно построенных строений регулируется не нами, а соответствующими структурами исполнительной власти» — заявили нам сотрудники Госкомитета.

Правда, сотрудники Госкомитета не уточнили, какие именно структуры исполнительной власти регулируют снос незаконно построенных строений.

Мы попытались найти ответ на этот вопрос в Кодексе «О градостроительстве». Однако в кодексе нет четких указаний о том, какие именно конкретно органы исполнительной власти регулируют снос незаконно построенных строений ( http://e-qanun.az/framework/46958).

Как заявил # известный правовед Азер Гулиев, регулированием сноса незаконно построенных строений в Азербайджане занимаются местные исполнительные органы власти.