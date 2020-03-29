Хуситы заявили, что нанесли удары по Эр-Рияду

Йеменские мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что нанесли удары по целям в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и ряде других городов королевства, сообщает подконтрольный движению телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.
Ранее в ночь на воскресенье сообщалось, что армия Саудовской Аравии сбила две ракеты в небе над Эр-Риядом и одну над портовым городом Джизан близ границы с Йеменом. Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что самолеты возглавляемой королевством коалиции нанесли серию ударов по позициям повстанцев-хуситов в Сане и в пограничных с Саудовской Аравией провинциях Саада и Джуф.
Представитель хуситов заявил, что в ответ на авиаудары коалиции в предыдущие дни их вооруженные силы «нанесли c помощью ракет и беспилотников ряд ударов по жизненно важным целям в столице саудовского врага Эр-Рияде и по ряду военных и экономических целей в Джизане, Наджране и Асире».