Хуситы заявили, что нанесли удары по Эр-Рияду

Ранее в ночь на воскресенье сообщалось, что армия Саудовской Аравии сбила две ракеты в небе над Эр-Риядом и одну над портовым городом Джизан близ границы с Йеменом. Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что самолеты возглавляемой королевством коалиции нанесли серию ударов по позициям повстанцев-хуситов в Сане и в пограничных с Саудовской Аравией провинциях Саада и Джуф.