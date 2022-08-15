Скоро исполнится полгода с момента полномасштабного военного вторжения России в Украину. Уже очевидно, что все военные цели, а они сводились к принуждению официального Киева к капитуляции, провалены. Да, за время начала полномасштабной войны Россия сумела захватить ряд украинских территорий. Но захватить и удержать — разные вещи. И мы уже видим, как украинская армия медленно и верно отвоевывает у оккупантов захваченные ранее населенные пункты.

При этом совершенно очевидно, что время работает на Украину. Ей продолжают поставлять новейшие образцы западного оружия, противодействия которому у россиян просто нет. Ее будут финансово поддерживать до самой победы над Россией. Это уже стало делом принципа для коллективного Запада, которому президент России Владимир Путин решил бросить вызов.

Он явно просчитался в прогнозах и ожиданиях. Произошло это в результате того, что главе российского государства давали неверную информацию о реальном положении дел в ВПК РФ , в ее армии и экономике, или это он сам счел, что все готово для решающей схватки за Украину — уже не важно. Важно то, что имеет место очевидный провал по всем

направлениям.

И особенно видно это на примере российской экономики. В самой РФ и в ряде иных стран порой слышны абсурдные утверждения о том, что санкции Запада не причинили вреда российской экономике, что она выстояла. Увы, и в Азербайджане есть «полезные идиоты», по незнанию или за деньги из РФ продвигающие такую же абсурдную мысль. Ошибочность которой прекрасно обосновал сербско-американский экономист, специалист по неравенству доходов и глобализации Бранко Миланович. Это, на минуточку, ведущий экономист Всемирного банка, в котором проработал более 20 лет., и автор книги «Глобальное неравенство», которая была переведена на 16 языков и стала мировым бестселлером. Еще несколько месяцев назад он рассказал о том, каков реальный объем замороженных Западом российских активов.

«Российские замороженные активы (государственные и частные), вероятно, достигают $600 — 700 млрд. Можно предположить, что Россия больше никогда не увидит этих денег — также, как Иран больше не увидел своих. Эта операция представляет собой принудительную передачу богатства в неслыханных ранее масштабах. Но насколько велика эта потеря в относительном выражении? Она равна почти 1/3 годового ВВП России», — отметил тогда экономист.

Кстати, тогда же он отметил , что размер арестованных средств примерно равен годовому оборонному бюджету США. «Так что, наверное, впервые в истории одна сторона решила покрыть оборонный бюджет другой стороны, с которой она, скорее всего, пойдет на конфликт, а может быть, и на войну», — иронично замечал Миланович.

Сейчас же он выступил с иными выводами.

«Я думаю, что санкции против России будут действовать еще несколько десятилетий, потому что проблемы, возникшие в связи с вторжением России в Украину, исключительно сложно решить политически. Они столь же сложны, если не более, чем ближневосточная проблема (Израиль-Палестина), кипрская проблема (Северный Кипр) или проблема между Индией и Пакистаном (Кашмир). Ни одна из этих проблем не была решена за последние 50-70 лет. Так что, не будет решена и российско-украинская проблема, а это, в свою очередь, означает, что западные санкции, и особенно американские санкции, останутся в силе», — указал он.

По мнению Милановича, санкции окажут разрушительное воздействие на экономику России и это воздействие носит средне- и долгосрочный характер. Эксперт утверждает, что России придётся перейти к тому, что он называет «регрессивным импортозамещением», то есть к замене сегодняшних товаров западного производства, начиная от комбайнов, автомобилей и самолётов и заканчивая чипсами и новокаином (для стоматологических операций), некачественными старомодными отечественными товарами-заменителями.

«Иными словами, политика будет заключаться волей-неволей в том, чтобы идти назад в плане технологического развития и/или пытаться своими силами всё заново изобретать. Никого никогда в истории не принуждали к этому, история не знает таких примеров. Именно в этом «регрессивное» импортозамещение принципиально отличается от сталинского импортозамещения, которое в технической части базировалось на западных, то есть на передовых технологиях того времени», — отметил он.

Эксперт привел и конкретный пример последствия этих санкций.

«Отмечу лишь, что через 5-6 лет российский гражданский авиатранспорт не сможет обслуживать дальние районы: из Москвы напрямую лететь в тот же Владивосток самолетом не получится. Во многих отношениях российский образ жизни технологически регрессирует к 1980-м годам. Да, можно сказать, люди жили и в 1980-е, и некоторые даже хорошо жили. Это правда, но жить с технологиями 1980-х в 1980-е годы — это совсем другое, чем жить с технологиями 1980-х в 2020-е годы», — подчеркнул он.

В этой связи замечу, что Минпромторг РФ уже решил заменить второго пилота в самолетах на виртуального, чтобы сократить расходы, следует из тендера на портале госзакупок. Об этом пишет Moscowtimes. За разработку такой технологии к концу 2024 года предлагают 2,877 млрд рублей. При этом в министерстве полагают, что полный переход к одночленному экипажу станет возможным только к 2030 году.

Тут забавно все. Во-первых, признание того, что песец подкрался заметно и ожидаемо. Соответственно, все прежние утверждения о том, что «санкции — это время возможностей» звучат как издевка. Во-вторых, есть ощущение, что 2,877 млрд рублей будут «освоены» с чарующей скоростью и потекут в карманы «группы товарищей», имена которых известны всей России. А результат? Ну так в России исторически больше ценили сам процесс, а не итог. В-третьих, забавны сроки. К 2030 году непонятно какой будет Россия и будет ли она вообще в своих нынешних границах. Так что, спрашивать тогда будет не с кого. При этом, уже сейчас во многих регионах России успешно реализуется проект «Одночленный экипаж». Просто речь там идет о жителях опустевших регионов страны. Той самой, население которой массово поддержало решение своего руководства устроить большую войну против Украины.И ничего иного, кроме неизбежного отката на десятилетия назад, они не заслужили.