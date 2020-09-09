Хорошая программа – жаль, если не осуществится

Михаил Саакашвили вновь обратился к землякам, представив очень интересную программу действий, которую он осуществит, если ему удастся вновь оказаться у руля власти в Грузии. Он рассказал о том, как представляет себе развитие родины в том случае, если победу на выборах одержит оппозиция, а он станет премьер-министром.

Планы, надо сказать, весьма прогрессивные и при правильном техническом исполнении очень пригодились бы вообще всем постсоветским странам, до сих пор испытывающим груз ненормального наследия 70-летней тоталитарной эпохи.

Вот лишь несколько отрывков из речи Саакашвили: «Что касается суда. Мы обязательно должны пригласить в Верховный суд Грузии на работу на постоянной основе американских, английских, французских и других иностранных судей, а судей нижестоящих инстанций общество должно избирать, чтобы уже ни одна власть не смогла вмешиваться в работу такого суда…

Полиция только формально должна остаться в структуре МВД. Начальника полиции следует назначать на основании конкурса, который будут проводить неправительственные организации и общественность, а утверждать — парламент большинством голосов, но при условии, что минимум одна треть оппозиции должна поддерживать кандидатуру…

Служба госбезопасности будет упразднена, останется только контрразведка, которая будет заниматься борьбой с подрывной деятельностью из-за рубежа, но это вообще не будет касаться внутренней политики.

Также будет отменена налоговая полиция и практически все налоговые статьи будут декриминализированы. И инструментов вмешательства в бизнес у правоохранительных органов вообще не будет — это очень важно для того, чтобы экономика развивалась».

Свою оценку этому заявлению и сопутствующим ему обстоятельствам дал в комментарии # директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Я не возьмусь оценивать предложения экс-президента, так как Саакашвили все-таки с нуля построил страну вместе со своей командой. Основная часть его нынешних предложений связана именно с теми печальными сферами, которые и его власть, и все другие стандартно использовали и используют в Грузии для политического давления на оппонентов и бизнес.

Все же я бы предложил рассматривать сейчас в первую очередь не эти конкретные шаги, а то, почему избиратель в Грузии должен довериться Саакашвили и его сторонникам. Ведь за ним грехов не меньше, чем за действующей властью, и избиратель будет думать: «Те грешили и эти грешат. Зачем куда-то вообще идти — пусть сидит, кто сидит».

И тут у команды Саакашвили должны быть очень четкие ответы на эти вопросы. Полный расклад первых 100 дней коалиционного правительства. Отказ от претензий на единоличное правление и согласие на любые договорённости с другими оппозиционными силами. Максимальные договорённости по единым кандидатам. Да, не выгодно, но это честно и это знак того, что избиратель не голосует за нового-старого царя, а выбирает себе конкурентоспособное правительство, где будут не искусственные, а реальные сдержки и противовесы.

Кандидатура в премьеры — уже отход от такой стратегии, но это можно объяснить желанием быстрых реформ. Однако при этом у такого премьера должен быть законодательно усилен контроль за всеми его действиями, иначе избиратель будет готовиться к очередным «царям».

Я не поддерживаю ни одну политическую силу в Грузии, но с точки зрения оппозиции я бы думал в эту сторону.

Экономический план, реальный план поднятия доходов, но при этом и открытый и доказанный действиями отказ от одной «сильной руки», которая, в представлении избирателей (что доказано опытом), потом все и загребет.

Властям технологически тоже было бы хорошо предложить обществу конкретные меры. Экономика, политика. Особенно безопасность и более четкое видение внешней политики. На данный момент «сбалансированная политика с Кремлем», как называют власти Грузии свои отношения с Москвой, привела только к росту похищений людей на линиях оккупации, значительному продвижению этих линий вглубь территории Грузии, открытой работе в Грузии откровенно кремлевских организаций и даже партий в парламенте. В оккупированной стране. Этого нельзя было допускать, если суверенитет и независимость — действительно главные ценности, а не слова в написанной речи. Эти вещи стоит обдумать, обсудить с населением, тем или иным путем и подготовить соответствующие поправки и меры.

Надеюсь, увидеть планы обеих главных политических сил Грузии по данному вопросу.